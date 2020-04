Il direttore generale del Cagliari, Mario Passetti, ha parlato a la Domenica Sportiva del futuro di Radja Nainggolan: "Stiamo vivendo un momento delicato dove queste questioni passano in secondo piano: ora salute e la priorità. Non è cambiata la posizione su Nainggolan, ne parleremo insieme: per dirla senza giri di parole dopo tutto quello che è successo è difficile che ci si possa permettere un ingaggio simile, ma spesso la volontà delle parti fa la differenza. Ne parleremo con Radja e con l’Inter vedremo se potremo fare qualcosa".