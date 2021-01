Il dg del Cagliari, Mario Passetti, è intervenuto a Sky Sport prima della partita con il Benevento: "Innanzitutto vorrei fare un grande in bocca al lupo a De Sanctis che ha avuto un incidente questa mattina. Per quanto riguarda noi, non è un momento semplice ma è un progetto comunque in crescita. Dobbiamo continuare a lavorare e lo stiamo facendo bene, forse nelle ultime gare è mancata un po' di coesione in campo. E' il nostro valore e non possiamo smarrirlo. Il Cagliari viene prima di tutto, lo dice il nostro motto e dobbiamo rispettarlo. Il pubblico manca tanto, intollerabile avere ancora gli stadi così vuoti mentre la gente va al supermercato o in chiesa: è arrivato il momento di fare qualcosa e che qualcuno si assuma le proprie responsabilità. Come mai tante fasi nel Cagliari? Abbiamo avuto tante difficoltà anche per assenze dovute a infortuni e Covid. Credo sia un anno ancora più complicato per quelle squadre che hanno cambiato tanto rispetto alla scorsa stagione, ma si sono comunque visti tanti aspetti positivi".