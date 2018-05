Salutato Gigi Buffon, in casa Juventus si può aprire ufficialmente la caccia al suo erede, con un nome che più di tutti stuzzica la dirigenza bianconera: Mattia Perin. Il portiere classe '92 vuole spiccare il grande salto verso una big, per fare il punto sul suo futuro Calciomercato.com ha contattato il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti.



Buongiorno direttore, negli ultimi giorni Perin ha parlato apertamente della possibilità di andare alla Juventus. Oggi può essere un giorno importante per questo affare?

"Sicuramente oggi possono essere poste le basi per aprire un discorso. In Lega ci sarà un'assemblea importantissima per la questione dei diritti tv, che significano la sopravvivenza stessa delle società, quindi non credo si arriverà alla chiusura. Può però essere l'occasione per una nuova presa di contatto".



Che valutazione fa il Genoa del cartellino di Perin?

"Noi non facciamo nessuna valutazione, così come non abbiamo ricevuto alcuna offerta dalla Juve. Sono arrivate proposte da altre società, coi bianconeri c'è stato solo un pourparler tra il presidente Preziosi e Marotta, nel quale venivamo informati dell'interesse per il ragazzo. La Juventus, giustamente e per correttezza, ha aspettato l'addio di Buffon. Noi aspettiamo un loro contatto, ma oggi può essere l'occasione giusta per aprire il discorso".



C'è la possibilità che in questa trattartiva vengano inserite contropartite tecniche. Le faccio i nomi di Emil Audero, che lei conosce bene, e Stefano Sturaro: possono interessarvi?

"Partiamo dal presupposto che non è il Genoa a dover iniziare una trattativa, noi aspettiamo la Juventus. Con loro i rapporti sono ottimi, negli anni abbiamo sempre trovato la soluzione in diversi affari, vedremo di trovarla anche stavolta. Audero lo conosco molto bene, è un ragazzo di grande prospettiva che io ho fatto esordire, a Venezia, nel mondo professionistico. Emil è un prospetto in cui la Juve e il sottoscritto credono tantissimo, ma è difficile sostituire un portiere dell'esperienza e del carisma di Perin con un giovane come Audero per l'immediato. Per quanto riguarda Sturaro, Stefano è legato a Genova e al Genoa, noi l'abbiamo chiesto anche l'anno scorso e, se dipendesse da noi, lo prenderemmo anche al di fuori dell'affare Perin".



Skorupski può essere il nome giusto per la porta?

"Perin è stato importantissimo per il Genoa, non ne è stato solo il portiere, ma anche il capitano. Abbiamo preso Vodisek (classe '98 dall'Olimpia Lubiana, ndr), che è un altro ragazzo di prospettiva. Skorupski, sicuramente, è un giocatore che ci piace, faremo le nostre valutazioni".