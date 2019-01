Intervistato da Radio Anch'Io Lo Sport il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti ha analizzato ancora una volta lo stato dell'operazione che potrebbe portare Krzysztof Piatek al Milan.



48 ORE DECISIVE - "Fatta la premessa che in questo mercato di gennaio c’è sempre un grosso problema, che è quello di trattare durante le partite, con il Milan fisseremo un nuovo appuntamento dopo il match di oggi. Nelle prossime 48 ore arriveremo ad una conclusione, che sia il suo addio o no: fino a questo momento, ognuno ha posto le sue condizioni e adesso si vedrà".



CONTROPARTITE - "Abbiamo parlato per due ore con Gazidis e Leonardo, eventuali contropartite devono ancora essere valutate e per questo non si tratta di definire soltanto degli ultimi dettagli, perché ancora si deve valutare se questa trattativa può essere funzionale anche per favorire il nostro mercato in entrata" LA POSIZIONE DI PIATEK - "Ci chiediamo con il presidente: se noi diciamo di no alla partenza di Piatek, poi che Piatek ci rimane? Con l’addio di Ballardini non stava andando così forte, segnava di meno, poi è arrivato Prandelli ed è tornato a fare gol. Se non lo lasciassimo partire, come andrebbe a finire? Io ovviamente mi auguro che qui o a Milano o ovunque che sia continui a giocare così: è un centravanti straordinario"



CUTRONE E PIATEK - "Cutrone e Piatek insieme? Nella Primavera del Milan Patrick faceva l’ala nel 4-3-3, Piatek è più un centravanti sebbene cerchi spesso la profondità: si potrebbe provare a farli coesistere. A prescindere da questo, se il Milan punta davvero al quarto posto allora una rosa corta non sarebbe l'ideale considerando l’obiettivo da raggiungere. Perciò, anche averne due lì davanti può tornare utile in vista di eventuali turnover e cambi a partita in corso".