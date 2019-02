"Entra in un mercato di un’altra dimensione". Così il dg del Genoa, Giorgio Perinetti, a La Gazzetta dello Sport su Krzysztof Piatek: "Il Genoa ci ha scommesso e per necessità ne ha incassati 35: un club come il nostro deve fare così, anche Sanabria ci dà ragione. Teoricamente Piatek ha già raddoppiato il proprio valore, oggi non lo venderebbero per meno di 70-80 milioni".