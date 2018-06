L'Inter continua a lavorare alle uscite e per sistemare i bilanci sta cercando di sacrificare (senza perderli) i talenti sfornati dalla Primavera di Stefano Vecchi laureatasi Campione d'Italia soltanto lo scorso sabato. Cedere per realizzare plusvalenze è l'obiettivo del ds Piero Ausilio e in quest'ottica vanno registrati i contatti con il Genoa per due prodotti del vivaio nerazzurro.



PERINETTI CONFERMA - Intervistato da FcInterNews il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti ha confermato la trattativa avviata con i nerazzurri per Xian Emmers e Ionut Radu, Una trattativa in cui potrebbe rientrare anche l'attaccante classe 2001, Eddy Salcedo.



LE PAROLE - “Sì, posso confermare che stiamo trattando con l'Inter per Emmers e Radu. Stiamo parlando con i dirigenti e, in settimana, avremo un altro incontro: vedremo cosa succederà. Salcedo? Fa parte dei discorsi, ma è prematuro parlare di dettagli”.