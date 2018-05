Il direttore generale del Valencia, Mateu Alemany, ha parlato in conferenza stampa delle prossime mosse di mercato del club spagnolo gelando l'Inter sulla trattativa per il riscatto di Joao Cancelo.



SU CANCELO - "Non cambieremo le condizioni dell'accordo di riscatto per Joao Cancelo. Non le modificheremo di una virgola"



KONDOGBIA - "Non abbiamo ancora esercitato il diritto di riscatto per Kondogbia, ma lo faremo".