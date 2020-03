L'agenteè intervenuto in diretta sulla nostra pagina Instagram per raccontare aspetti e retroscena del mercato: "Quando finirà questa emergenza penso che si allargherà ancora di più il gap tra società più e meno ricche, quelle di mezzo tenderanno a scomparire". Tra i suoi assistiti c'è l'esterno del Bologna: "E' un ragazzo semplice e ambizioso. E' chiaro che sperava di andare all'Europeo, ma prima stava pensando solo al Bologna. Come ha vissuto la malattia di Mihajlovic? E' una situazione delicata che ognuno affronta a modo suo. Riccardo deve tantissimo a Sinisa e soffre insieme a lui per la malattia che sta attraversando, ma da questa situazione difficile è uscito un gruppo molto unito". Ecco com'è nata la favola Orsolini: "Devo ringraziare il mio collaboratore Marino Camaioni che me l'ha segnalato quando giocava nella Beretti dell'Ascoli., ma alla fine abbiamo scelto di andare alla Juventus. Oggi il cartellino di Orsolini è tutto del Bologna con il quale Riccardo ha un contratto di cinque anni che va rispettato".- Un altro giocatore nella scuderia di Di Campli èdel Genoa: "Sono convinto che arriverà in Nazionale. Ultimamente gli è mancata un po' di fortuna: un paio d'anni fa si è operato al ginocchio e i tempi di recupero si sono allungati. Ora è recuperato e quando viene chiamato in campo è sempre tra i migliori.. Con il mercato in stand by, uno degli argomenti del momento è il taglio agli stipendi: "Io sono per la linea dura. La Juve come sempre si è dimostrata la società numero uno in Italia e in Europa, riunendo tutti e trovando una soluzione. Anche se è vero che si sono decurtati per 4 mesi gli stipendi, ma nessuno dice che hanno contratto pluriennali a svariate decine di miglioni. Io vorrei che risposta arriverebbe da un gicatore in scadenza di contratto, che non gioca, se la società gli chiedesse di ridursi lo stipendio. Io credo che sia un argomento soggettivo, ognuno deve decidere per conto proprio se farlo o meno".- L'agente si apre a cuore aperto e racconta cosa difficoltà e sacrifici del suo lavoro: "Ce ne sono tanti. A chi vuole fare il procuratore dico di non pensare solo ai soldi. Non ci sono guadagni facili, la vita di un agente è fatta di chilometri, porte in faccia, telefonate, delusioni ma anche gioie e un pizzico di fortuna".. Di Campli si riferisce alla scelta del centrocampista del Psg Marco Verratti, che nel 2017 è diventato un nuovo assistito di Mino Raiola: "Io ho iniziato intorno al 2006/2007 quando facevo il praticante avvocato, il primo giocatore che ho avuto era Francesco Di Gennaro, che aiutai a trasferirsi dal Lanciano alla Lucchese. Ma la svolta è arrivata nel 2009 quando feci il fallimento del Pescara Calcio traghettandolo in salvo. In quel periodo ho conosciuto Marco Verratti che ai tempi era nella Primavera del Pescara, con lui nacque un'amicizia e da lì iniziò la mia avventura. In quel periodo non avevo molti soldi, ringrazierò per sempre la via famiglia che mi ha permesso di fare questo lavoro grazie al loro aiuto".. Verratti è un giocatore nel quale in Italia non ha creduto nessuno pensando che fosse troppo acerbo fisicamente, poi si sono ricreduti tutti". Ricordi, emozioni rimpianti. Di Campli a cuore aperto.