Di Canio: "Alla Juventus tanti bravi ragazzi, ma ci vuole cattiveria"

24 minuti fa



Paolo Di Canio, ex attaccante, fra le altre della Juventus e della Lazio, nonché attuale commentatore televisivo, ai microfoni di Sky Sport parla così del momento dei bianconeri: "Il compito di Thiago Motta è difficile, perché ci sono tanti bravi ragazzi e abbiamo visto dei tentativi, però ci vuole cattiveria in campo. Va bene il calcio bello, fluido, tecnico, ma la Juve negli anni è abituata a giocare un buon calcio".



Di Canio aggiunge: "Magari con Max Allegri non era bellissima, però le partite se le andava a prendere con cattiveria e rabbia".