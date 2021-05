Un audio diventato presto di dominio pubblico. Un audio in cui Paolo Di Canio, ex attaccante ed attuale opinionista Sky, critica senza troppi giri di parole Josè Mourinho. A un amico giallorosso, Di Canio spiega: "Avete preso il peggio che c'è in questo momento, poverino. Capisco che a Roma c'era bisogno di un nome, ma è finito su tutte le linee. E' andato a cercare il prima possibile di prendersi una panchina perché sapeva...terzo esonero in quattro anni, cacciato da tutte le parti per incompatibilità e carattere, prima lui era forte in quello. Col Tottenham non ha avuto capacità di portarlo a un alto livello, nonostante quel che ha speso. Poi per l'ambiente Roma magari sarà un bene, ma è un disastro. Vi aspettate chissà che cosa, ma è il peggio del peggio. Lui non fa neanche calcio, è l'anti-calcio, vi divertirete in conferenza stampa perchè fa polemiche e casino. Quando lo faceva con l'Inter vi inca... Per ricostruire è il peggio che ci possa essere. E lo dico io, sette anni fa era il mio preferito, più di Guardiola. Ma negli ultimi cinque anni è un disastro".