"Ha tirato il rigore con la paura, piuttosto che farselo parare ha tirato sul palo. Ha sbagliato tutto stasera, lo stop, le scelte, si incaponisce. Sembra che in queste situazioni venga fuori il peggio, che gli manchi intelligenza calcistica per mettere lui e la squadra a proprio agio. Vuole fare cose difficili, in questo momento però è ancora più complicato farlo. Dopo la partita di Roma, che è stata simile se non peggio a quella di oggi, Allegri ha detto che non gli interessa che faccia gol. Capisco che lo voglia proteggere, ma andrebbe spronato in maniera diversa. Anche oggi male male male". Così Paolo Di Canio su Dusan Vlahovic a Sky.