Paolo Di Canio ha parlato dell'infortunio di Paulo Dybala a Sky Calcio Club: ​“Mi faccio delle domande su Dybala, pianse anche quando si fece male l’ultimo anno con Allegri, con la Spal. Dissi sì, sensibilità. Ma ci vuole carattere, stiamo parlando di un problema muscolare, non per un crociato. Si buttò per terra anche dopo un rigore sbagliato con la Lazio, con la maglia in faccia. Può diventare un leader assoluto? Si sta parlando del rinnovo, la Juve starà riflettendo. È fragilità oltre a sensibilità, piange abbastanza per cose normali per degli atleti".