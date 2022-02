Intervenuto dagli studi di Sky, l'ex attaccante, Paolo Di Canio, ha parlato dei prossimi impegni che attendono l'Inter e spiegato come potrebbero valere un'intera stagione.



"Derby può lasciare strascichi. Ora c'è la Roma, che scelta fai? Fai superturnover? Con l'Empoli hai rischiato. Certo non giochi per perdere. E se perdi un'altra partita in casa, poi hai Napoli e Liverpool. Ti giochi la stagione e può cambiare a livello mentale"