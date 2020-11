Paolo Di Canio, ex attaccante tra le altre di Lazio e Napoli, parla ai microfoni di Sky Sport dei giocatori dell'Inter Lukaku e Eriksen: "Lukaku? È molto bravo, ma non lo metto con Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. È forte, ma con lui non parti 1-0. Ci sono i giocatori top e i giocatori bravi, lui è molto bravo. Eriksen? Lui al Tottenham giocava con Kane e Alli che facevano movimenti diversi, Lukaku vuole palla addosso e questo non lo esalta. Per questo trova difficoltà, così come Hakimi".