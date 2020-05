Intervenuto a Sky Sport, Paolo Di Canio non ha risparmiato le critiche a un giocatore della Juventus come riferimento. Queste le parole dell'ex attaccante della Lazio: "Oggi voglio parlare di terzini. Nel Bayern c'è Alphonso Davies che ha una capacità di portare palla, la prepotenza, è devastante. Fisicamente e non solo, incredibile. Bergomi ce lo diceva spesso, le difficoltà in Italia di avere ricambi come terzini, bisogna sempre adattare. Guarda la Juve con De Sciglio e Cuadrado, per dire. A sinistra hanno Alex Sandro che 5 anni fa mi faceva impazzire, adesso è il lontano gemello, cugino, parente di quello lì".



Di Canio prende ancora l'esempio di Davies: "Questo è di un’altra categoria, davanti e dietro, devastante. Usa il mancino anche dentro la linea, non solo largo. Partendo dal basso è un terzino moderno devastante, ve lo dico io".