Negli studi di Sky, Paolo Di Canio ha analizzato la crisi del Milan: ‘Non mi sono piaciuti alcuni atteggiamenti di alcuni giocatori. Il Milan può pagare questi atteggiamenti. Theo Hernandez non mi è piaciuto: ha perso alcuni palloni in maniera incredibile. Alcuni hanno il fuoco dentro come Calabria e Saelemaekers, altri no’.