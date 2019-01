Domenico Di Carlo, allenatore del Chievo, ha parlato in conferenza stampa verso la sfida contro la Fiorentina: "Per battere una squadra del livello della Fiorentina ci vorrà il miglior Chievo. I ragazzi sono pronti per la battaglia e questo mi da fiducia in vista di domani. Ad oggi la classifica non ci permette di fare calcoli: dobbiamo mettere in campo tutta la rabbia che abbiamo. Il risultato di domani contro la Fiorentina inciderà sia sulla nostra classifica che sul morale. Ma non sul mercato. I convocati? Recuperiamo Barba e Pucciarelli, mentre Nicolas Frey è stato reinserito in lista e domani sarà convocato".