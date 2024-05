Di Cesare, il saluto amaro al San Nicola: è sua la deviazione che avvicina il Bari alla Serie C

Finita la stagione 2023/24,: è questa la sua intenzione, a meno di ripensamenti. Le ultime partite del difensore sono state caratterizzate dada parte dei Galletti, evitando la retrocessione diretta in Serie C ai danni dell'Ascoli, ma la favola potrebbe non avere il suo lieto fine.segnato dalla Ternana all'82esimo minuto nella gara di andata, un pareggio che, in virtù del miglior piazzamento in classifica, consegna agli umbri la possibilità di salvarsi con due risultati su tre la prossima settimana al Liberati.

Di Cesare, più di 200 partite con la maglia biancorossa,negli occhi ancora la deviazione sfortunata che rischia di condannare la squadra della quale per tanto tempo ha difeso i colori. In sottofondo, gli altoparlanti hanno diffuso: nulla, neanche un quasi autogol in un momento tanto delicato, potrà rendere meno appropriato questo tributo.