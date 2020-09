, parla in una video intervista pubblicata dal sito ufficiale del club sardo: “A me piace lavorare dando una forte identità al gruppo, ovviamente dipende anche dalle caratteristiche di giocatori. Sta anche all'allenatore capire come far rendere la squadra al meglio. Sto cercando di dare ai ragazzi degli input importanti: la voglia di essere aggressivi e di avere il coraggio di accettare anche in certe situazioni l'uno contro uno. Punto a trasmettere la voglia di giocare, di palleggiare, di creare situazioni di gioco importanti. Questa è la mentalità. Io sprono i giocatori con idee ed esercitazioni che esasperano determinati concetti, ma che alla lunga sono convinto possano essere utili e possano portare a risultati importanti"."La mia avventura con il Cagliari è iniziata con i primi incontri con il presidente Giulini che sono stati molto importanti per farmi scegliere. Mi è piaciuta la mentalità, la voglia di migliorarsi, la voglia di farmi sentire integrato nel modo di lavorare. E questo mi ha spinto a questa nuova sfida"."Ci vorrà del tempo, ma mi piace tantissimo la dedizione al lavoro dei giocatori e ho riscontrato una grande disponibilità. L'aspetto che mi piace di più è il contesto in cui lavoro che coinvolge tutti, indice di grande professionalità e organizzazione".Emergenza Covid: “È stato difficile partire perché tra tamponi e altre situazioni abbiamo dovuto rimandare gli allenamenti di gruppo. Allo stesso tempo questa situazione mi ha insegnato a lavorare in un'altra maniera. Ed è stato in qualche modo anche un momento di crescita"."Sono andato al Bastione e mi è piaciuto il panorama, il mare e la bellezza della città. Sto conoscendo i sardi: all'inizio non sono caldissimi ma è quel distacco giusto perché prima bisogna conoscersi. E’ un aspetto che mi piace tanto. Ai tifosi posso solamente dire che non vedo l'ora di averli negli spalti. Perché anche da avversario ho potuto constatare quanto calore c'è intorno al Cagliari. Mi auguro di vederli al più presto".