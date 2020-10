Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, parla ai microfoni di Sky Sport anche della sua esperienza alla Sampdoria: "Sono contento di essere tornato alla vittoria dopo tante sconfitte. Quest'anno ho fatto un percorso particolare, scegliendo di lasciare la Sampdoria. Non è vero che sono stato esonerato, come ho letto a giro: sono io che ho scelto di andarmene rinunciando a due anni di contratto. Mi sono reso conto che ero nel posto giusto, nel momento sbagliato, e mi sono quindi rimesso in gioco. Avevo tante offerte, ma ho scelto Cagliari perché è scattata subito una scintilla, con la piazza e col presidente. Sto capendo ogni giorno che passa quanto sia grande lo spirito di appartenenza su quest'isola".