Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida pareggiata dalla Roma con il Napoli.



IL GOL ALL'ULTIMO - “Dispiace aver preso gol al 90′, ma il Napoli ha meritato alla fine per quella che è stata la partita, anche perché quando giochi con tanti calciatori non al massimo è così. Nella ripresa ci siamo abbassati un po’ troppo, ma abbiamo avuto le nostre chance. Alla lunga il Napoli ha meritato questo pareggio finale".



CRESCERE - "Dobbiamo crescere con tanti calciatori, devono assorbire ancora concetti e questa realtà che è un po’ diversa. Dobbiamo avere sempre il desiderio di far risultato e giocare bene".



INFORTUNI - "A tratti ci siamo riusciti davanti ad una squadra che ha un’ottima condizione di forma, mentre noi avevamo troppi problemini. De Rossi e Manolas infatti alla fine ci hanno lasciato per strada.



CAMBIAMENTO - "Ricordate il Pellegrini dello scorso anno? Ora è un altro calciatore. I giovani vanno fatti crescere giocando. Se avessimo vinto oggi sarebbe stata una grossa iniezione di fiducia. Sono queste le cose che fanno crescere. Il salto di qualità? Arriverà. Sono fiducioso, abbiamo delle potenzialità importanti. Io devo mettere la squadra nelle migliori condizioni”.