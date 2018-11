L'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Real Madrid: "Siamo scesi in campo con diverse assenze, davanti eravamo molto giovani. Nel primo tempo mi è piaciuta l'intraprendenza, poi ogni volta che prendiamo gol smettiamo di giocare, questa è la cosa che mi fa più rabbia. Sono veramente dispiaciuto, mi girano veramente tanto. Il Real Madrid è fortissimo, poi è vero che ci sono giocatori giovani ma non ti puoi permettere certi errori. Assenti? Contro l'Inter non ci saranno Dzeko, El Shaarawy, Pellegrini e De Rossi".



Sugli errori commessi dai singoli: "Quello determinante lo ha fatto Fazio che non è un ragazzino. A Udine c'erano giocatori di esperienza e abbiamo sbagliato, i giovani possono sbagliare e i grandi devono essere bravi a trascinarli. Dopo il primo gol abbiamo preso due ripartenze da due calci d'angolo, sono cose che ti uccidono, devi rimanere più in partita perché il Real ha più esperienza in queste situazioni".