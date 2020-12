Intervistato da Sky Sport l'allenatore del Cagliari, Eusebio Di Francesco ha commentato così la sconfitta per 3-1 subita in rimonta con l'Inter.



POSTIVO - "Cose positive? La crescita di questo gruppo e dei ragazzi che erano in campo. Era una partita complicata, abbiamo segnato e rischiato anche di fare il secondo gol, poi quando l’Inter sembrava aver perso forza abbiamo preso l’1-1. Ci siamo distratti e non ce lo possiamo permettere contro una squadra di grandi campioni".



CAMBI - "I cambi? Voi giornalisti vi basate sul risultato, io ho fatto una mossa per cercare di ridare compattezza visto che non riuscivamo più a ripartire. Secondo me ci eravamo riusciti nei primi dieci minuti, poi abbiamo preso gol su calcio piazzato e questo sicuramente fa male. Abbiamo avuto un’occasione clamorosa per il 2-2 con Cerri, alla fine chi vince ha sempre ragione, ma io devo difendere le mie scelte e la prestazione".



GOL EVITABILI - "Sicuramente oggi i gol potevano essere evitati, abbiamo giocato contro una squadra forte con la voglia di andarli a prendere alti. Abbiamo dato la sensazione di essere nettamente in partita tranne nei primi 10-15 minuti, è ovvio che le qualità dei giocatori fanno la differenza, ma dobbiamo tenerci stretta la prestazione. Rispetto a Torino ho visto una crescita netta della squadra, sono due prestazioni completamente diverse".