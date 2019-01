Eusebio Di Francesco ha parlato a Rai Sport in vista del match di Coppa Italia contro la Fiorentina di domani: “Il giorno dopo Atalanta-Roma? Sicuramente siamo dispiaciuti del risultato finale per come si era messa la partita, guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Le rimonte? Non si subiscono con il lavoro, cercando di lavorare sulla testa dei ragazzi e sulla loro personalità che non si compra".





SCHICK - “Schick l'avrei dovuto mettere al posto di chi? Di Dzeko che aveva fatto due gol e stava facendo bene? Io sono sempre lo stesso allenatore che ha fatto i primi 45 minuti in un certo modo. Lui e Dzeko? Per quanto riguarda la gara di domani, è probabile che giochi solamente uno dei due. È una coppia che sta raggiungendo una condizione fisica ottimale”.





FIORENTINA - “Siamo un po' simili in questo momento. Segniamo tanto ma subiamo anche parecchio. Oggi come oggi, noi nella fase difensiva subiamo troppo".





ZANIOLO - “Il biglietto di Paratici con il nome di Zaniolo? I pizzini non mi piacciono nemmeno tanto. Sono discorsi che fanno comodo per far girare voci, detto questo so solo che Zaniolo gioca nella Roma e siamo ben felici di averlo con noi. Blindarlo? Questa è una cosa a cui penserà la dirigenza”.





DE ROSSI - “L'ho visto in crescita, se dovesse darmi delle risposte positive potrebbe essere della partita".





ROMA - “Guarita o no? Abbiamo dimostrato di dover crescere ancora, è normale che ci sono sempre meno partite, dobbiamo fare in fretta".