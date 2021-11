Michele Di Gregorio, portiere in prestito al Monza dall'Inter, ha parlato a Tuttosport della sua situazione di mercato: "L’Inter mi ha dimostrato tanta fiducia tenendo sempre il mio cartellino di sua proprietà, il Monza mettendo una formula importante (l'obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A, ndr). Quando Galliani mi ha chiamato questa estate, gli ho detto subito di sì. Non voglio farlo pentire di questa sua scelta".