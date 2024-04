Di Livio: 'Ecco i colpi di mercato della Juve per colmare il gap con l'Inter'. E c'è anche un ex-nerazzurro

Intervistato da Tuttosport, l'ex terzino dellaha parlato di come, attraverso il mercato, oggi il club bianconero potrebbe colmare il gap che si è creato con- "Dico confermare Soulé e Yildiz tra i giovani, per esempio, ma anche Felipe Anderson, a parametro zero dalla Lazio. Il brasiliano ha una bella gamba e la giusta esperienza per dare un contributo importante"."Servono rinforzi in mezzo al campo. Gente che abbini quantità e qualità, forza e cambio di passo. Terrei Locatelli e McKennie oltre a rinnovare il contratto di Rabiot, però due innesti a centrocampo sono necessari. Koopmeiners e Ferguson sarebbero perfetti. Sono esattamente i centrocampisti che mancano alla Juve".

"Tra gli esterni, invece, dico Bellanova. È diventato uno dei più forti in circolazione. Chi lo prende fa il colpo della vita".