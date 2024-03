Di Livio: 'Juve da retrocessione, salteranno teste. Conte è pronto'

Angelo Di Livio, ex esterno di centrocampo della Juventus, presente a Calcio Totale su Rai Sport ha parlato del momento dei bianconeri: "L'espulsione sciocca di Vlahovic è caratteristica di questo momento. Il girone di ritorno della Juventus è da zona retrocessione, è incredibile. Ci dobbiamo rimangiare tutto quello che di buono avevamo detto nel girone di andata. È vero che ce la possiamo prendere con il gioco, con Allegri, con tante situazioni tecnici tattiche ma a fine salteranno molte teste anche da parte dei giocatori. Bisogna rivedere molte cose. Ci sono molti giocatori che non stanno rendendo e bisogna capire perché sono tutti così nervosi. Futuro? Io prenderei Conte, è la sua priorità assoluta e tornerebbe alla Juventus di corsa".



Di Livio ha giocato con la maglia della Juventus dal 1993 al 1999, vincendo tre scudetti, una Coppa Italia, due Supercoppe italiane, una Champions League, una Coppa Intercontinentale, una Supercoppa europea. Per 'Soldatino', con la maglia della Juventus il percorso personale parla di 269 presenze e 6 gol.