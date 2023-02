Angelo Di Livio analizza il momento della Juve a TuttoJuve.com: "Penso che degli errori siano stati fatti, perché se non lo diciamo significa che non siamo abbastanza lucidi nell'analizzare questa vicenda. Ciò che mi ha dato profondamente fastidio è l'accanimento totale da parte di tutti nei confronti della Juve. Questo mi dispiace, ho sempre detto che i top club sono dei valori aggiunti per il nostro campionato e la Vecchia Signora non è esente da questo discorso. Il mio augurio è che i dirigenti non ripetano più i comportamenti commessi in passato. Quello che sentivo quando c'ero io era più un accanimento di competitività, di rivalsa, di partite. Qui non aspettavano altro che il momento giusto per scagliarsi contro la Juventus. I 15 punti di penalizzazione hanno rovinato questa stagione e condizioneranno la prossima, il mancato incasso della Champions comporta un danno importante a livello economico. Non credo che nessuna squadra abbia mai sbagliato per il discorso plusvalenze, questo è quello che mi sorprende. Anche durante il periodo di Calciopoli, per non tornare a parlarne, la Juve non fu l'unica a sbagliare. Ma, come sempre, è stata l'unica punita".