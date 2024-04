Di Lorenzo può lasciare il Napoli: due club di Premier League ci provano

Sono giorni complicati in casa. La classifica della squadra di Calzona in campionato è deficitaria e all'orizzonte si staglia una rivoluzione nella catena di comando: non solo l'arrivo di Manna dalla Juventus come nuovo direttore sportivo, si continua a lavorare alla panchina con Vincenzo Italiano candidato numero uno per guidare il futuro azzurro.Il capitano non è certo di restare a Napoli dopo l'estate del 2024 e fanno capolino le possibili destinazioni in caso di addio: era stato accostato al Milan, ora si fa sotto la Premier League.

- Classe 1993, Di Lorenzo ha dimostrato negli anni di essere uno dei migliori esterni della Serie A, riuscendo anche a vincere l'Europeo nel 2021 con l'Italia e lo scudetto del 2023 da capitano del Napoli.Il suo futuro però, nonostante il rinnovo fino al 2028 firmato lo scorso luglio, non è più certo: secondo Il Mattino infatti, il terzino, 31 anni da compiere il prossimo agosto,, un'eventualità che porterebbe Aurelio De Laurentiis a non mettersi di traverso, deciso a non trattenere in rosa giocatori scontenti.

- La situazione di Di Lorenzo ha già attirato sguardi interessati, soprattutto in Inghilterra: secondo il quotidiano infatti,hanno già sondato il terreno per portare l'esterno in Premier e hanno trovato dal giocatore la disponibilità ad ascoltare ogni proposta prima di prendere una decisione definitiva sul futuro.- Sarà decisivo anche il confronto diretto con De Laurentiis, Di Lorenzo infatti - si legge - chiederà al Napoli un incontro per chiarire diversi punti e valuterà insieme al club il da farsi.

- nel 2023/24, Di Lorenzo ha già raggiunto 40 presenze complessive con la maglia del Napoli (29 in Serie A, 8 in UEFA Champions League, 2 in Supercoppa italiana, 1 in Coppa Italia) mettendo insieme 2 gol (1 in campionato, in un Champions) e 7 assist (5 in A, 1 in Champions e 1 in Supercoppa).