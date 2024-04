Napoli, si ferma Ngonge e Kvaratskhelia ancora a parte: le ultime

è ancora un'incognita e per ilarriva un nuovo guaio: si fermaL'allenamento odierno non regala buone notizie agli azzurri e al tecnico Francesco Calzona in vista del prossimo impegno contro il Monza, in programma domenica 7 aprile 2024 alle 15 (31esima giornata di Serie A): le ultime indicazioni da Castelvolturno.- Kvaratskhelia non ha ancora smaltito il problema muscolare accusato con la nazionale della Georgia, che lo ha già costretto a saltare la partita della 30esima giornata con l'Atalanta, e ha svolto lavoro personalizzato sul campo.

- Durante l'allenamento si è fermato anche Ngonge per una. Da chiarire le sue condizioni, l'ex Verona aveva già saltato quattro partite tra fine febbraio e inizio marzo (Cagliari, Sassuolo, Juventus, Torino) per un problema muscolare.- Di seguito il report del Napoli dopo l'allenamento:"Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center.Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma all'U-Power Stadium domenica alle ore 15 per la 31esima giornata di Serie A.La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione ed esercitazione finalizzata al possesso palla.

Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico e partitina finale.Kvaratskhelia ha svolto lavoro personalizzato in campo. Ngonge ha lasciato la seduta nelle fasi iniziali per un trauma contusivo alla coscia sinistra".