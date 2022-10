Ovviamente l'intervista è stata realizzata molto prima che la Juventus affondasse in Champions League contro il Benfica, ma il tempismo dell'uscita delle parole di Angel Di Maria ai canali ufficiali della CONMEBOL, la federazione sudamericana, è davvero infelice: queste le parole del Fideo:



"Il mio grande sogno è quello di tornare al Rosario Central. Lo spero da tanto tempo, non è facile ma ne sarei entusiasta. I giocatori in Argentina sognano di andare in Europa, io invece spero di tornare a Rosario"