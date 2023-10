durata una sola stagione e conclusasi con un bilancio personale di. Questa sera l'argentino ènella seconda giornata della fase a gironi di, una gara alla quale il Fideo arriva dopo aver già messo a referto, con una media gol e assist per ora decisamente superiore a quella realizzata in bianconero.e tormentata per tanti motivi. A inizio 2022-23, il classe 1988 di Rosario ci aveva messo del suo,con la sua Argentina. Tornato dal Qatar da campione del Mondo, Di Maria si è poi trovato nel bel mezzo delladel club, finendo per sprofondare insieme a tutto l'ambiente, complice anche unin una recente intervista: "E' stato un anno difficile per il club.. Ho provato a capirlo e fare il mio dovere quando mi toccava giocare. Non ho giocato molto e alla fine mi è dispiaciuto. Ho avuto parecchi colloqui con i dirigenti della Juve, il mio impiego non era quello di cui avevo discusso con l'allenatore a inizio anno."., dovefa notarecon l'uomo più in forma del calcio italiano, quelmattatore contro i nerazzurri nel successo del Sassuolo al Meazza del 27 settembre e oggetto irrealizzato dei desideri del mercato juventino durante l'estate. "Occhio a Di Maria - spiega Calhanoglu -. È un giocatore che sa come giocare queste gare,, anche per la posizione in campo. Dobbiamo stare attenti, ha tanta qualità e ha esperienza".