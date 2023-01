Ancora stop. La Juventus dovrà fare a meno di Angel Di Maria per la trasferta con la Cremonese: l’argentino ha subito un infortunio alla caviglia e non è stato nemmeno convocato per la sfida dello Zini. Non sono ancora noti i tempi di recupero del Fideo, che potrebbe saltare anche Juventus-Udinese in programma il 7 gennaio 2023.



I tifosi questa volta non l'hanno presa bene e sui social sono arrivate diverse lamentele...