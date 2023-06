Il prossimo 30 giugno scade ufficialmente il vincolo contrattuale fra la. E questa è una certezza, così come lo è il fatto che le sorti del Fideo e della società bianconera si separino. Ciò significa che il campione del mondo 2022 tornerà in Argentina per chiudere la carriera, come più volte annunciato durante l'annata di permanenza a Torino?Ecco, riguardo a ciò le certezze sono molto meno pronunciate.. Che sta valutando diverse offerte, fra le quali quella particolarmente suggestiva che giunge dalla L'Inter Miami di David Beckham vorrebbe ricostituire la coppia da sogno con Lionel Messi e imprimere un'ulteriore accelerazione alla competitività internazionale della lega professionistica Usa. Di Maria sarebbe fortemente tentato da questa prospettiva, ma intanto stando alle notizie che stamani giungono dal Portogallo si starebbe aprendo un'altra prospettiva.Come racconta l'edizione odierna del quotidiano A Bola, che mette la storia in prima pagina,. Il Fideo è infatti approdato in Europa proprio grazie al club encarnado, che lo ha avuto in forza nelle stagioni fra il 2007 e il 2010. Da lì Di Maria si è trasferito al Real Madrid. Adesso il presidentestarebbe tentando di convincere l'argentino al grande ritorno. Fra l'altro, come il quotidiano portoghese riferisce, già la scorsa estate l'ex calciatore di Fiorentina e Milan si era informato sulle intenzioni di Di Maria, prima che questi scegliesse di accordarsi con la Juventus.Adesso che il Fideo è tornato libero da vincoli contrattuali, Rui Costa prova di nuovo a giocarsi le proprie carte. Sa che le finanze del club portoghese non possono competere con le offerte contrattuali provenienti da Miami. Ma confida nel fatto che. Prospettiva complicata ma non impossibile. E fra tante eventualità rimane un solo punto fermo: che in questi mesi Di Maria ha tenuto aperte tutte le possibilità@Pippoevai