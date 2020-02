L'ex allenatore di Serie A Gianni Di Marzio parla a Radio Sportiva della lotta scudetto: ​"Io credo che la Lazio ha la consapevolezza ed entusiasmo, può essere il Leicester del calcio italiano, ha la miglior difesa del campionato, dopo l'Atalanta il miglior attacco. I numeri sono determinanti. Anche in trasferta la Lazio nelle 11 partite ha vinto 7 volte, giocherà a Genoa che viene da 4 risultati positivi. Se la giocano tutte e tre ma con la Lazio che non ha problemi in Europa. L'Inter a gennaio ha fatto un mercato a breve termine per vincere lo scudetto ma la Juve resta favorita".