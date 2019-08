Futuro in Italia per l'argentino (con cittadinanza italiana) Leonel Di Placido? Classe 1994, difensore del Lanus, Di Placido punta a una nuova esperienza nella sua carriera. In Serie A, si tratta di un profilo di giocatore che potrebbe essere interessante per club come Roma e Sampdoria. In Europa, sulle sue tracce ci sono Glasgow Rangers, Amiens ed Espanyol.



Calciatore polivalente (fa il terzino ma può essere impiegato anche come centrocampista), Di Placido, i cui interessi sono curati da Gustavo Rosa e da Jean-Christophe Cataliotti, è anche nell’orbita della nazionale argentina, con due recenti convocazioni. Nella foto, Di Placido mentre entra in scivolata su Milton Casco del River Plate, nel match disputato il 4 agosto e vinto per 3-0 dei Millonarios sul Lanus.