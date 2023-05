Ai piedi di. Laringrazia il suo attaccante senegalese per una salvezza che può diventare aritmetica già nella prossima giornata. D’altronde Boulaye è un vero lusso per un contesto di questo tipo, solo 12 mesi fa realizzava un gol al Liverpool in semifinale di Champions League. Un capolavoro sul mercato del direttore sportivo De Sanctis, capace di portare a Salerno un giocatore con una dimensione internazionale nel pieno della sua maturità calcistica avendo 26 anni.Dia a Salerno si è sentito amato sin dal primo giorno. Impressionato da una tifoseria che ha pochi eguali in Italia ma anche all’estero. Ma questa storia d’amore non è destinata a durare a lungo perchéBoulaye piace molto in Premier League, con ilin prima fila, e può entrare nella storia della Salernitana non solo per il gol realizzato nel derby con il Napoli ma anche alla voce cessione più remunerativa di sempre. Il presidente Iervolino è pronto a versare i 12 milioni previsti previsti per l’opzione di riscatto nelle casse del Villarreal e ha già ben chiara in mente una valutazione daper il prossimo mercato estivo. Non un euro in meno.Dia via dalla Salernitana ma solo alle giuste condizioni, questo il piano di Iervolino. Nei giorni scorsi il club granata ne ha parlato anche con ilche ha espresso un certo gradimento per il giocatore ma non per l’elevata richiesta economica. In Italia ci pensa concretamente laalla ricerca di un grande attaccante da affiancare a Cabral.