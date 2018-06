Corse interminabili, sgroppate potenti e veloci. Ma anche controlli di palla incerti, cross sbilenchi e appoggi sbagliati. Sono stati due anni, quelli di Bruno Peres alla Roma, a dir poco complicati. Inseguito a lungo dall’ex ds Walter Sabatini, il brasiliano sbarcò nella capitale nell’estate del 2016 per 13,5 milioni di euro. Potenziale alto, ma il salto di qualità auspicato dai giallorossi non è mai arrivato. Mai del tutto convincente con Spalletti, quest'anno Di Francesco raramente gli ha dato fiducia. In totale in giallorosso 48 presenze in A e 16 in Europa, della quali 7 in Champions. Già, la Champions. Probabilmente palcoscenico dell’unico vero momento in cui il brasiliano ha conquistato i tifosi, immolandosi sulla linea di porta per salvare un gol già fatto dello Shakhtar Donetsk. Un miracolo decisivo per superare gli ottavi di finale ed arrivare a giocarsi Kiev contro il Liverpool. Ma non è bastato. Un ambientamento infelice, il rapporto con la piazza mai decollato. Un'inquietudine testimoniata dai due incidenti in auto, ubriaco alla guida in pina notte. Un esterno troppo offensivo per una difesa a 4, ma incostante anche quando è stato schierato a tutta fascia in un centrocampo a 5.



RITORNO ALL’OVILE - Vicino al Genoa a gennaio, ora è pronto a lasciare Roma. Monchi ha infatti raggiunto un accordo con il Torino per il trasferimento del numero 13. Bruno Peres tornerà al Torino in prestito oneroso (1 milione di euro) per un anno, al termine del quale i granata potranno decidere se esercitare il diritto di riscatto già fissato a 7 milioni. In totale sarà quindi un’operazione da 8 milioni di euro. I giallorossi, che avranno anche un’opzione per riacquistare il classe ’90, in questo modo non registreranno minsualenze: se il Torino riscatterà il giocatore nel 2019, il bilancio giallorosso non subirà danni. I granata hanno praticamente raggiunto un’intesa per l’ingaggio dell’ex Santos: la volontà di entrambe le parti è quella di venirsi incontro, mancano solo gli ultimi dettagli. Manca poco, poi Mazzarri avrà una nuova freccia al suo arco.