. Il gol con cui ieri sera il Manchester United si è portato in vantaggio sul Milan a Old Trafford è stato tutto Made in Italy. Una rete costruita da due ragazzi cresciuti in Serie A. Ma se di Bruno, nell'anno coi Red Devils e prima ancora allo Sporting, avevamo conosciuto tutte le qualità, quelle di. Perché lui è un ragazzo del, che ieri ha messo a segno il suocon la squadra di Solskjaer, dopo averne realizzati tre (in due partite!) con l'Under 23.Un giovane che si è trasferito in Inghilterra solo due mesi fa, ma di fatto era stato acquistato lo scorso ottobre. Quando lui, pronto magari a ripetere quanto fatto un anno prima da Kulusevski,, convinto dalle grandi relazioni dei suoi scout sul talento dell'ivoriano. Un colpo anche per la Dea, che di gioielli ne ha lanciati tanti negli ultimi anni e per Diallo ha incassato. Già in nerazzurro si erano intravistele grandi doti dell'attaccante esterno: quando Gian Piero Gasperini, uno che di qualità se ne intende, lo fece, contro l'Udinese, Dialloda professionista.In questa stagione era arrivato poi ilLeague, in una gara delicata per l'Atalanta come quella in casa contro il Midtjylland. Dentro sull'1-0 per i danesi, Diallo aveva aiutato la Dea a raggiungere l'1-1, decisivo per il passaggio del turno. Aveva convinto tutti a Zingonia, al punto che. Una soluzione che, probabilmente, avrebbe permesso ad Amad di avere più spazio. Madi chi ha contribuito a farlo crescere. Sistemati i dettagli burocratici che ne avevano impedito il trasferimento a ottobre, a inizio gennaio è volato a Manchester e. E ora sta facendo vedere a tutti quello di cui è capace. Sta facendo vedere a tutti di valere, davvero, 40 milioni.