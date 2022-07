Abdou Diallo non farà parte della lista dei convocati di Christophe Galtier per la tournée del Paris Saint-Germain in Giappone. Lo riporta RMC Sport specificando come la scelta sia stata presa di comune accordo tra il giocatore e il responsabile dell'area sportiva, Luis Campos, per facilitare al difensore il trasferimento altrove. Nelle ultime settimane il nome del senegalese è stato accostato al Milan.