. Lotta da due settimane controe stamani è riapparsa nel nostro gruppo WhatsApp veramente distrutta. Non ho forze, ha scritto. Non riesco a dormire.e quando - ben prima del lockdown inglese - ho smesso di andare in piscina e palestra (non perché io sia un genio, semplicemente seguivo le notizie dall’Italia) lei sosteneva che ero esagerata e che la teoria dell’immunità di gregge non le pareva così sbagliata. Oggi non so cosa pensi. E non voglio certo fare polemiche.Perché anche io, come credo tutti noi, non ho teorie su Mr C-19.Anche il biondo pazzo, chiuso in convalescenza a Chequers, deve aver cambiato un po' opinione.(scampato alla strage di Pasqua) e frena i sui ministri già scalmanati, che scalpitano per riaprire. Frena e ripete che bisogna andarci cauti. Che non si può rischiare un altro picco. E via frenando. Da un punto di vista oggettivo (l’aereo della Raf che da domenica dovrebbe recuperare in Turchia 84 tonnellate di materiale medico e mascherine è ancora fermo lì;; dei 100mila test al giorno promessi lo scorso mese non c’è traccia; nelle case di cura si stimano migliaia di anziani morti), credo si possa affermare che la politica, anche in Uk, ha fallito.La gente cerca certezze. Gli esperti sono i nuovi dèi dell’Era Covidica.L’esempio di Cip&Ciop ce lo insegna. La ressa di virologi e epidemiologi sui nostri schermi e teleschermi, idem. Allora? Torniamo ad affidarci ai maghi, alla religione, alle profezie o alle fattucchiere? Al proposito ho trovato molto interessante quanto sostiene il fisico teoricosul Guardian di oggi: “In politica ammettere un errore è visto come una forma di debolezza. È invece il contrario nella scienza, dove commettere errori è una pietra angolare della conoscenza". Quindi, chiedere certezze alla scienza, sarebbe l'opposto di ciò che porta a scoperte scientifiche. “Se un’osservazione o un nuovo risultato sperimentale sono in conflitto con una teoria esistente, dobbiamo abbandonare i nostri vecchi presupposti” dice il fisico “questo può alimentare una percezione pubblica errata secondo cui gli esperti non sanno cosa stanno facendo”. Speriamo.. E anche gli spilloni con cui pensavo di infilzare quel pupazzetto dai capelli gialli prima di cena. Intanto il tizio della foto ha risolto il problema della spesa sicura, senza aspettarsi certezze dalla scienza.