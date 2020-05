Ci sono un inglese e un italiano (il tedesco e il francese alla prossima puntata)."E non è così semplice trovare due persone allo stesso momento infette per infettare me" (cit. testuale)Lo abbraccia (senza mascherina).. E ho fatto dimettere quel fesso di Liam Ferguson, il professore dell'Imperial College beccato a casa dell'amante. L'italiano ride a crepapelle. Sei un genio. Ma come ti vengono in mente? Lo abbraccia (senza mascherina).L'inizio è quello di una barzelletta, il seguito anche., di cui qui abbiamo già parlato come dello Iago del governo,, quello che partecipava alle riunioni del comitato scientifico Sage e influenzava le decisioni dei vari Cip&Ciop, uno degli artefici della Brexit, creatore di slogan, manipolatore di numeri e algoritmi. Si sospetta sia tra i propugnatori della iniziale strategia dell'immunità di gregge. I rispettivi popoli sono indignati. Chiedono le dimissioni.Date le premesse, il candidato risponda alla seguente domanda: quale dei due lascerà la poltrona?a) entrambib) Gallerac) Cummingsd) nessuno.(Risposta:, dove si risponde per i propri errori).Ma passiamo alle cose serie. La regina ha fatto baronetto il colonnello Tom. Chiamatelo Sir Tom! Alla prossima promozione lo fanno principe consorte (l'età c'è, e il principe Filippo è vivo ma non propio vegeto).e i week end lungo (domani è bank holiday),Anche se sembra una decisione da pazzi, non lo è: stranieri a studiare inglese e a fare la settimana a Londra quest'anno non ne arriveranno. Allora tanto vale cercare di evitare che i soldi inglesi vadano in vacanza altrove. I francesi hanno già risposto: allora la mettiamo anche noi per i cittadini britannici, gne gne. E' l'inizio di un'altra guerra dei cent'anni?Ma la più bella la tengo per la fine (come le ciliegine, io le mangio sempre per ultime, non so voi). Chiusi in casa. Secondo Google Trend, la ricerca Lego Challenge è stata tra le più cliccate a marzo. C'è chi ha creato filmati in stop-motion (qui Jon con Ollie e Alice e l'inseguimento nella neve stile 007), chi ha inventato città di fantasia, chi ha replicato costruzioni reali (pub e ospedali tra i più gettonati, chissà perché). Migliaia di genitori per intrattenere la prole sono tornati bambini e non c'è dubbio su chi si sia divertito di più.