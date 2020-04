. Lì dove arrivò vent'anni fa: era il gennaio 2000, ecco la Calabria. "Giocavo in Croazia, poi mi ha comprato la Reggina" racconta in esclusiva a calciomercato.com il protagonista odierno di. "Era il mercato di gennaio, la squadra non era messa benissimo.. Con l'Italia ho un ottimo rapporto, in tutte le città in cui sono stato mi sono trovato bene. Mia moglie è italiana, viviamo qui e abbiamo anche una casa a Verona. Sto molto bene qui, come in passato.".Un rapporto costruito e maturato nei 13 anni trascorsi tra Reggina, Salernitana, Verona, Siena, Chievo, Livorno e Cesena. Tanto che da diversi anni ha deciso di trasferirsi definitivamente nel Belpaese. Merito anche di, un prete italiano con il quale il legame è stato da subito fortissimo. Aiuti reciproci in Albania e in Italia, fino alla celebrazione del matrimonio con Rossella, avvocatessa salernitana: "Con Don Paolo ho un rapporto molto bello. Nei primi anni veniva spesso in Albania, nella mia casa di Tirana e distribuiva aiuti alle città vicino. È nato questo legame, successivamente ci ha anche invitato a Castellammare di Stabia. Gli sono riconoscente". L'Italia, ora, per Erjon è una seconda casa. Qui vive insieme alla famiglia: "".Per farlo, l'Italia si affida anche all'aiuto della sua. È diventato virale il video del bellissimo discorso di, premier albanese, che annunciava la partenza di 30 tra medici e infermieri con destinazione Italia. "È un bellissimo gesto, apprezzato in Italia e in Albania" continua Bogdani. "Siamo un popolo riconoscente all'Italia, abbiamo un legame fortissimo.. Oggi in Albania si studia, ci sono tanti professionisti e diversi medici, alcuni sono venuti qui in Italia".Nell'album dei ricordi c'è spazio anche per il calcio. Partendo dal 2-0 inflitto con la maglia del Cesena al Milan. Era l'agosto del 2010 ed Erjon aprì le marcature: "dopo la partita ho parlato con Seedorf e Pirlo e gli ho detto che secondo me avrebbero vinto lo scudetto. Così è stato". Chapeau.