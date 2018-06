Patricio, Carvalho, Martin, Fernandes e non solo. I giocatori dello Sporting Lisbona si svincolano in seguito agli episodi violenti di maggio e la Fiorentina monitora la situazione: ai viola, infatti, piace Rodrigo Battaglia, centrocampista individuato per colmare la lacuna lasciata da Badelj. Sebbene i gigliati stiano trattando Tomas Soucek dello Slavia Praga, in caso di occasione a parametro zero proverebbero a tesserare Battaglia.