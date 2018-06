Edmilson Junior Paulo da Silva, è lui la nuova pista per l'attacco della Fiorentina. Come riporta Nieuwsblad, la società viola avrebbe messo nel mirino l'esterno dello Standard Liegi. Sul brasiliano classe '94, oltre ai toscani, ci sono anche Porto e PSV Eindhoven. Undici reti e cinque assist in stagione hanno messo in mostra le sue caratteristiche: acquistato dalla sua attuale squadra nel 2016 per 1,5 milioni di euro dal Sint-Truiden, è cresciuto nello stesso Standard Liegi.