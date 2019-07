Amadou Diawara, nuovo centrocampista giallorosso, ha parlato ai microfoni di Roma TV: "Per me essere un giocatore della Roma significa essere fortunato. Ho rinunciato a un po’ di vacanze per tornare velocemente, non vedevo l’ora di conoscere i compagni e l’allenatore, voglio arrivare al meglio prima dell’inizio della stagione".



SU FONSECA - "Ci ho parlato telefonicamente, non vedo l’ora di lavorare con lui, è un onore essere a sua disposizione. Due anni fa ho giocato contro lo Shakhtar ed erano forti, speriamo possa ripetersi con noi. All’andata ci misero in difficoltà, al ritorno abbiamo retto meglio e abbiamo vinto in casa".



SUL SUO IDOLO - "Yaya Touré, non è facile diventare come lui perché è veramente forte e io sono giovane e devo lavorare tanto per arrivare ai suoi livelli".



SULLO STADIO OLIMPICO - "La prima volta che ci giocai avevo la maglia del Bologna, fu emozionante giocare in uno stadio così importante, mi ha dato tanta carica".