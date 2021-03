Esordio da titolare nel 2021 e gol partita. Diawara incornicia il match con la Fiorentina, la sua prima da titolare a distanza di 165 giorni da Verona-Roma, quando è stato inserito nella lista sbagliata. Amadou si è ripreso il suo posto in mezzo al campo, complice il turnover per i troppi impegni ravvicinati di campionato e coppa. Diawara incornicia il match con la Fiorentina, la sua prima da titolare a distanza di 165 giorni da Verona-Roma, quando è stato inserito nella lista sbagliata. Amadou si è ripreso il suo posto in mezzo al campo dopo tanta panchina e le polemiche tra Fonseca e il suo procuratore, complice il turnover per i troppi impegni ravvicinati di campionato e coppa. In mezzo anche la lettera d'addio dell'ormai fidanzata pubblicata sui social il giorno di San Valentino. ​​“Avere continuità fa sempre bene. Ho avuto un paio di infortuni e il Covid mi ha fermato per un po’ di tempo. Sto ritrovando la condizione, sto giocando e sono felice per la vittoria. È una vittoria che meritiamo, perché non abbiamo concesso nulla alla Fiorentina. A chi dedico il gol? A mio cugino Ben che mi è stato vicino quando ho avuto il Covid” ha detto Diawara a fine gara.