“Rapper at home, footballer on the pitch”. Cioè rapper a casa, calciatore sul campo. E’ quello che si legge nella bio della pagina Instagram di DIDE, un artista che indossa una maschera nera con motivi raffiguranti rose bianche e che si dichiara giocatore di Premier League. E’ da poco uscito il video di una sua canzone, Thrill, che lo vede mascherato per le vie di Londra mentre canta le sue barre. Inutile dire come sui social inglesi si stiano facendo le ipotesi più disparate su chi potrebbe essere, concentrandosi sulle squadre della capitale inglese e sui calciatori che hanno mostrato di gradire il genere rap: Madueke del Chelsea, Zaha del Crystal Palace, Nelson e Saka dell’Arsenal.



IL SOSPETTATO NUMERO UNO – Tra le fila dei Gunners gioca anche Eddie Nketiah, attaccante, che sui propri social è solito esibirsi in freestyle. Ci sono diversi indizi, nel video e non solo, che porterebbero a lui: DIDE è l’anagramma di Eddi, il suo diminutivo, e nel testo di Thrill si fa riferimento alla sua età (“I’m 23 biblical”, che allude anche al salmo 23, quello del buon pastore) e al fatto che la sua squadra continua a vincere (l’Arsenal comanda la classifica con quattro punti e una partita in più rispetto al Manchester City). Piste che gli utenti si divertono a seguire mentre ondeggiano a ritmo di musica, e nel frattempo si parla ancora di Premier League, il campionato più affascinante, ricco e coinvolgente al mondo, che potrebbe essere dietro una grande operazione di marketing.



CALCIATORI E MUSICA – DIDE, del resto, è solo l’ultimo dei calciatori che, quando non rincorrono la palla in partite e allenamenti, si divertono in maniera più o meno seria con le rime, e in molti casi riescono anche a pubblicare. Nella gallery qui sotto tutti i casi più famosi in tempi recenti.