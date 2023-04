La febbre derby per la doppia sfida di Champions con l'Inter è già iniziata ieri sera, dal fischio finale della gara tra i nerazurri e il Benfica che dopo 20 anni metterà Milan e Inter una contro l'altra in semifinale. Prima però i rossoneri dovranno pensare al campionato, c'è un quarto posto da difendere e domenica alle 18 la squadra di Pioli ospiterà il Lecce in lotta per non retrocedere.



LE CONDIZIONI - In vista della gara arrivano buone notizie per l'allenatore rossonero: Zlatan Ibrahimovic ha ricominciato ad allenarsi con i compagni. 28 giorni dopo l'infortunio muscolare accusato con la Svezia, l'attaccante è tornato a Milanello per lavorare in gruppo giocando anche la partitella. Il Milan recupera un leader per il finale di stagione, Pioli ha un'alternativa in più in attacco.