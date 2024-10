Diego Armando Maradona Junior va ad allenare in Spagna: ufficiale

. L'annuncio è stato dato dallo stesso club spagnolo con sede ad Arona, nel sud di Tenerife, alle Isole Canarie. La squadra è quattordicesima in classifica, appena sopra la zona retrocessione, con 7 punti in 7 giornate di campionato nel gruppo 12 della Tercera RFEF, la. Il suo esordio in panchina è in calendario sabato 26 ottobre alle ore 18 in casa contro l'Arucas primo in classifica.Cresciuto nel settore giovanile del Napoli, Diego Armando Maradona Junior ha vestito le maglie di Cervia, Internapoli Camaldoli, Quarto 1962, Venafro, Boys Caivanese, Forio, Arzanese, San Sebastiano, San Giorgio 1926, Savoia, Quartograd, Afro Napoli United e Villa Literno da calciatore. Da tecnico

- L'UD Ibarra è lieto di presentare Diego Armando Maradona Jr, che farà parte dello staff tecnico della prima squadra.Dopo aver militato in diversi club dell’Eccellenza campana, come Napoli United, Pompei FC e Montecalcio, l’allenatore italo-argentino si lega al club per la stagione 2024/2025.Benvenuto e buona fortuna nella tua nuova casa.